وجبات خاصة لزيادة الوزن وعلاج النحافة أهمها التين بالينسون وحب العزيز

أسباب النحافة

على الرغم من انتشار مشكلة السمنة وزيادة الوزن حول العالم، إلا أنه وعلى الجانب الآخر فهناك من يعانى من مشكلة عكسية، وهى ضعف الوزن والنحافة وربما يجد هؤلاء صعوبة أكبر فى علاج النحافة وضعف الوزن.>عن أسباب النحافة وعدم زيادة الوزن، يوضح خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة، أن هناك العديد من العوامل التى تساعد بصورة كبيرة على الإصابة بالنحافة وصعوبة زيادة الوزن، منها عوامل مرضية كاضطرابات الغدد وعوامل نفسية كالإصابة ببعض الأمراض مثل الاكتئاب.

فى جميع الأحوال يجب أولا البحث وراء أسباب الإصابة بالنحافة وضعف الوزن، وعلاج السبب قبل بداية اتباع النظم الغذائية لزيادة الوزن.

وجبات لزيادة الوزن

>يقدم خالد يوسف ثلاث وصفات غذائية لزيادة الوزن وعلاج النحافة وهى:

"السخينة": تتكون من الحلبة المغلية المسلوقة جيدا، وينقع بداخلها أرغفة الخبز المحمص وتحلى بالعسل الأسود، وملعقة من الزبد الفلاحى.

تعد السخينة غذاءً مثاليًا لمرضى النحافة، وتساعد بصورة فعالة على زيادة الوزن، وبجانب سعراتها الحرارية الجيدة تساعد الحلبة المضافة للسخينة على فتح الشهية لتناول الطعام وزيادة الوزن.

التين بالينسون: طريقة إعدادها تكون بوضع التين والينسون مع قليل من الماء فى إناء، ويتركا قليلا على نار هادئة، ويتم تناول كوب واحد منه يوميا، ويساعد الينسون على فتح الشهية بصورة فعالة، فيما يحوى التين قدرا كبيرا من السعرات الحرارية والتى تساعد على زيادة الوزن وعلاج النحافة.

حب العزيز: وطريقة إعداده تتم من خلال طحنه جيدا ونقعه فى الماء لمدة 12 ساعة، ثم يصفى ويحلى بالسكر أو العسل ويتم تناوله كمشروب يوميا، ويساعد بصورة فعالة على زيادة الوزن.

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