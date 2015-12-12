30 ديسمبر.. نظر استئناف حمدى الفخرانى على حكم حبسه 4 سنوات

تقدمت هيئة الدفاع عن المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب الأسبق باستناف على حكم محكمة جنح أول أكتوبر برئاسة المستشار محمود البريرى والقاضى بحبسه 4 سنوات وتعويض مدنى 100 ألف جنيه وواحد، لاتهامه بـ"الابتزاز واستغلال النفوذ"، وحددت محكمة جنح مستأنف أكتوبر جلسة 30 ديسمبر المقبل لنظر الاستئناف.

وكانت مباحث الأموال العامة، ألقت القبض على "الفخرانى"، رئيس جمعية مكافحة الفساد، فى فيلا بمنطقة الشيخ زايد بأكتوبر، بتهمة تقاضى مليون جنيه من أصل 5 ملايين جنيه متفق عليها، من صاموئيل زكى، صاحب شركة النيل لحلج الأقطان، مقابل التنازل عن الدعوى التى تطالب باسترداد الدولة، للأرض الخاصة بالشركة.