30 ديسمبر.. نظر استئناف حمدى الفخرانى على حكم حبسه 4 سنوات

تقدمت هيئة الدفاع عن المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب الأسبق باستناف على حكم محكمة جنح أول أكتوبر برئاسة المستشار محمود البريرى والقاضى بحبسه 4 سنوات وتعويض مدنى 100 ألف جنيه وواحد، لاتهامه بـ"الابتزاز واستغلال النفوذ"، وحددت محكمة جنح مستأنف أكتوبر جلسة 30 ديسمبر المقبل لنظر الاستئناف.إعلان - Ads إعلان - Ads
وكانت مباحث الأموال العامة، ألقت القبض على "الفخرانى"، رئيس جمعية مكافحة الفساد، فى فيلا بمنطقة الشيخ زايد بأكتوبر، بتهمة تقاضى مليون جنيه من أصل 5 ملايين جنيه متفق عليها، من صاموئيل زكى، صاحب شركة النيل لحلج الأقطان، مقابل التنازل عن الدعوى التى تطالب باسترداد الدولة، للأرض الخاصة بالشركة.