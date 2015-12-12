انهيار جزئى بسبب اندلاع حريق بإحدى الشقق السكنية لعقار بالسيدة زينب

تسبب حريق فى شقة سكنية بالطابق الثالث لعقار مكون من أربع طوابق بالسيدة زينب فى انهيار جزئى بالعقار، وانتقل رجال الإطفاء بالحماية المدنية بالقاهرة إلى المكان، وتم إخماد الحريق بدون أى إصابات.

تلقى اللواء جمال حلاوة، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من غرفة النجدة بانهيار جزئى لعقار بالسيدة زينب، وعلى الفور انتقل رجال الإطفاء إلى المكان، وتبين اشتعال النيران بأحد الطوابق السكنية، وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء وتمت السيطرة عليه.

ومن خلال التحريات الأولية للمكان تبين أنه عقار قديم وآيل للسقوط، وبمجرد حدوث الحريق انهار الطابق المشتعل به النيران على الطابق الثانى، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة، وتم فرض كردون أمنى بمحيط المكان لتسهيل عمليات الإطفاء، وتم إخماد الحريق بدون أى إصابات.