أخبار السعودية اليوم.. المملكة تعزز الإخلاء الطبى الجوى بـ11 طائرة

ركزت أخبار السعودية اليوم على إعلان مسئول سعودى فى الخدمات الطبية عن تعزيز الإخلاء الطبى الجوى بـ11 طائرة، ليرتفع العدد إلى 46 طائرة عمودية ونفاثة، فيما تناولت أخبار السعوديه اليوم انتهاء عملية التصويت فى الانتخابات البلدية بالسعودية بمشاركة المرأة كناخبة.>ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم السبت عن مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة اللواء الدكتور سليمان بن محمد المالك قوله إن الخدمات الطبية للقوات المسلحة عززت أسطول طائرات الإخلاء الطبى الجوى بطائرات جديدة عمودية ونفاثة، بلغت 11 طائرة من طراز اقوستا (AW139) العامودية و(G450) النفاثة المجهزة بأحدث التقنيات الطبية.

وكشفت أخبار السعودية اليوم عن أسطول طائرات الإخلاء الطبى الجوى قوامه 35 طائرة عمودية ونفاثة من طراز اقوستا AW139 واقوستا بيل 212 وبلاك هوك العمودية، وكذلك النفاثة كينج اير 350 ودولفين N365/ وليرجت 60 وقولف ستريم G4 وG5 وG450 وC130 الطبية، فيما بلغ إجمالى عدد الرحلات لعام الماضى 1163 رحلة وعدد المنقولين 1851 مريضا.

وأوضح اللواء الدكتور المالك أن الطائرات العمودية الجديدة تتميز بساعات طيران لأربع ساعات متواصلة فى حين جهزت الطائرات النفاثة لنقل ثلاث حالات عناية مركزة فى وقت واحد، لافتا إلى أنه تم ربط جميع الطائرات بنظام اتصال فضائى متطور يمكنها من التواصل مع مستشفيات القوات المسلحة إذا دعت الحاجة.

فيما أبرزت أخبار السعودية اليوم انتهاء عملية التصويت فى الانتخابات البلدية بالمملكة العربية السعودية بمشاركة المرأة كناخبة ومرشحة لأول مرة، حيث أغلقت صناديق الاقتراع بمراكز الاقتراع بالعاصمة الرياض ومحافظاتها ومراكزها وكل ربوع المملكة، وتعلن النتيجة الرسمية غدا الأحد.