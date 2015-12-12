«الداخلية» تضبط 176 قطعة سلاح و158 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

أسفرت جهود حملات قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، و بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي ، حملاته التفتيشية الموسعة على مستوى الجمهورية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وإعادة الإنضباط للشارع المصري، عن ضبط 176 قطعة سلاح و158 قضية مخدرات خلال 24 ساعة.

وذلك تنفيذَا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، خلال 24 ساعة، تم ضبط 52 قطعة سلاح ناري بدون ترخيص و120 قطعة سلاح أبيض وورشتين لتصنيع الأسلحة النارية و158 قضية مخدرات و4 تشكيلات عصابية ، وضبط 57 متهمًا مطلوب ضبطهم على ذمة قضايا، وإعادة سيارة مبلغ بسرقتها وضبط 283 دراجة بخارية مخالفة.

والأسلحة النارية ضبط بندقيتين آليتين و17 بندقية خرطوش و4 طبنجات و 29 فرد محلي الصنع و311 طلقة نارية مختلفة الأعيرة ، فضلا عن ضبط 4 تشكيلات عصابية ضمت 10 متهما ارتكبوا 16 حادث سرقة متنوعة وضبط 4 متهمين لارتكابهم أعمال سرقة وبلطجة وبحوزتهم فرد محلي الصنع و3 قطع سلاح أبيض.

وقامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وقامت بإخطار النيابات المختص لمباشرة التحقيق.