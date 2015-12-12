الهارب محمود حسين فى أول ظهور:ما زلت الأمين العام للإخوان ولا أحد يستطيع عزلى

سيطرت الخلافات الداخلية لجماعة الإخوان على أول ظهور إعلامى للهارب محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان منذ عزل محمد مرسى، حيث قال إنه لا يوجد مكتب إرشاد جديد كما زعم البعض خلال الفترة الماضية، كما إنه لا توجد إدارة جديدة للجماعة.

وأضاف حسين خلال حوار له على قناة "الجزيرة" القطرية أنه لا يزال الأمين العام للجماعة ولا صحة للإطاحة به مؤخرا .

وأوضح حسين أن اللجنة الادارية التى تشكلت فى فبراير 2014 تختص بادارة العمل داخل مصر ولا تستطيع ان تنفى الصفة أو تضيفها ،لا إليه ولا إلى غيره وليس هناك مكتب ارشاد آخر ولازال اعضاء مكتب الإرشاد .