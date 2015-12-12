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نجيب ساويرس:"دعم الدولة" فكرة عقيمة وليست ديموقراطية ولن ننضم للائتلاف

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نجيب ساويرس:"دعم الدولة" فكرة عقيمة وليست ديموقراطية ولن ننضم للائتلاف نجيب ساويرس:"دعم الدولة" فكرة عقيمة وليست ديموقراطية ولن ننضم للائتلاف
قال المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال ، ومؤسس حزب المصريين الأحرار إنهم لن يدخلوا ائتلاف "دعم الدولة المصرية" كونه فكرة عقيمة وتستخف بعقول الشعب وليست ديمقراطية ، وتابع:" طيب عملنا ليه انتخابات لما الكل جى يبصم .. لن ندخل فى تحالف دعم الدولة لأنها فكرة عقيمة وغير ديمقراطية وتستخف بهذا الشعب ".

وأضاف "ساويرس" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "هنا العاصمة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى عبر فضائية "cbc"، أن حزب المصريين الأحرار لا يمكن أن يدخل تحالف غير معلوم الهوية والتوجه بعدما نال ثقة الشعب المصرى.


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