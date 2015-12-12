الهارب محمود حسين:محمود عزت يتواصل مع التنظيم بمصر ولو علمت مكانه لن أقول

قال محمود حسين الأمين العام لجماعة الاخوان الهارب ،أن كثير من الإخوان يلتقون بمحمود عزت القائم بأعمال المرشد واضاف :"هناك من يتعاون معه ، وهو على اتصال بأعضاء الإخوان بمصر ،مشيرا إلى أنه لا يعلم مكانه ولو علمه فلن يقوله"

واضاف :"سنجرى الانتخابات حين تحين الظروف وتصبح ملائمة ومجلس شورى الجماعة هو من يقرر اجراءها" وتابع :"حوالى تلتين مجلس شورى الجماعة خارج السجون ولكنهم يرون أن الظرف الأمنى غير مناسب لإجراء انتخابات"

وأضاف الأمين العام لجماعة الإخوان إنه خرج من مصر بتكليف من مكتب الإرشاد وهيئة مكتب الإرشاد ، موضحا أنه مازال على تواصل مع الداخل حتى الآن وأن المتحدث الرسمى للجماعة هو مرشد الإخوان أو القائم بأعمال المرشد أو الأمين العام رافضا التعليق على تصريحات المتحدث الرسمى للجماعة محمد منتصر الذى قال أن محمود حسين لا يمثل التنظيم.

وأضاف حسين فى تصريحات على قناة "الجزيرة مباشر" القطرية أن رفضه التعليق على حديث محمد منتصر ليس حرصا على المسمى ولا على الموقع الذى يشغله منتصر ولكن لأن هذا تكليف – أى منصب الأمين العام للجماعة - ينزعه من كلفنى به ،والذى انتخبنى هو من يزيل الصفة عنى ، لافتا إلى أن هناك بعض أعضاء الإرشاد مازالوا يديرون العمل ، مؤكدا أن محمود عزت هو القائم بأعمال المرشد،

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