أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مصرع 12 شخصا فى اشتباكات مسلحة بشرق دارفور

Google+ Print
مصرع 12 شخصا فى اشتباكات مسلحة بشرق دارفور مصرع 12 شخصا فى اشتباكات مسلحة بشرق دارفور

>لقى 12 شخصا مصرعهم فى اشتباكات مسلحة وقعت بولاية شرق دارفور - غرب السودان - بين مجموعات مسلحة مجهولة ، وعدد من مروجى المخدرات بمحلية الفردوس بالولاية.

وأفاد مصدر وصف بـ"المطلع" للموقع الإخبارى "سودان تربيون" مساء اليوم السبت ، إن مليشيات مسلحة تستقل ثلاث سيارات، انتحلت صفة قوات نظامية سودانية ، واشتبكت مع تجار مخدرات فى أعقاب مصادرة المليشيات المسلحة لأكثر من 80 جوال "بانجو".

وقال المصدر، إن التجار اكتشفوا سريعا أن المسلحين لا يمتون بصلة للقوات النظامية ، وعمدوا إلى نصب كمين لهم مما أدى لحدوث اشتباكات مسلحة أسفرت عن مصرع 12 مسلحا ، بالإضافة إلى تدمير عربة وضبط أخرى، بينما لاذ آخرون بالفرار.

وأضاف المصدر، أن معلومات وردت إلى شرطة محلية " الفردوس" بولاية شرق دارفور، بوقوع اشتباك بين مليشيات مسلحة ومروجى المخدرات ، خلف قتلى وجرحى ، فتحركت قوات عسكرية إلى منطقة الحادث ووجدوا 12 جثة ، بالإضافة إلى ثلاثة جرحى مقيدين ، بينما انسحب تجار المخدرات بعد استعادتهم أجولة "البانجو".

وبحسب المصدر، فان المليشيات المسلحة درجت على نهب المواطنين بشكل متكرر كان أخرها سرقة 80 ألف جنيه من تاجر أثناء طريقه من سوق بحر العرب، مضيفا أن المليشيات ظلت تنتحل صفة الأجهزة الأمنية وتفرض الرسوم على المواطنين.

وتعتبر المحليات الجنوبية بولاية شرق دارفور من أكبر المناطق التى تنشط فيها تجارة المخدرات بشكل لافت لقربها من مناطق زراعة الحشيش بمنطقتى "الردوم" و "سنجو" بولاية جنوب دارفور، وقد سبق أن طالبت شرطة المخدرات، بضرورة توفير طائرات حربية لمكافحة تجارة المخدرات، بعد أن اتسعت رقعة زراعتها، ولقى العديد من أفراد الشرطة حتفهم فى عمليات قتالية ضد المروجين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365