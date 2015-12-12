مصرع 12 شخصا فى اشتباكات مسلحة بشرق دارفور

>لقى 12 شخصا مصرعهم فى اشتباكات مسلحة وقعت بولاية شرق دارفور - غرب السودان - بين مجموعات مسلحة مجهولة ، وعدد من مروجى المخدرات بمحلية الفردوس بالولاية.

وأفاد مصدر وصف بـ"المطلع" للموقع الإخبارى "سودان تربيون" مساء اليوم السبت ، إن مليشيات مسلحة تستقل ثلاث سيارات، انتحلت صفة قوات نظامية سودانية ، واشتبكت مع تجار مخدرات فى أعقاب مصادرة المليشيات المسلحة لأكثر من 80 جوال "بانجو".

وقال المصدر، إن التجار اكتشفوا سريعا أن المسلحين لا يمتون بصلة للقوات النظامية ، وعمدوا إلى نصب كمين لهم مما أدى لحدوث اشتباكات مسلحة أسفرت عن مصرع 12 مسلحا ، بالإضافة إلى تدمير عربة وضبط أخرى، بينما لاذ آخرون بالفرار.

وأضاف المصدر، أن معلومات وردت إلى شرطة محلية " الفردوس" بولاية شرق دارفور، بوقوع اشتباك بين مليشيات مسلحة ومروجى المخدرات ، خلف قتلى وجرحى ، فتحركت قوات عسكرية إلى منطقة الحادث ووجدوا 12 جثة ، بالإضافة إلى ثلاثة جرحى مقيدين ، بينما انسحب تجار المخدرات بعد استعادتهم أجولة "البانجو".

وبحسب المصدر، فان المليشيات المسلحة درجت على نهب المواطنين بشكل متكرر كان أخرها سرقة 80 ألف جنيه من تاجر أثناء طريقه من سوق بحر العرب، مضيفا أن المليشيات ظلت تنتحل صفة الأجهزة الأمنية وتفرض الرسوم على المواطنين.

وتعتبر المحليات الجنوبية بولاية شرق دارفور من أكبر المناطق التى تنشط فيها تجارة المخدرات بشكل لافت لقربها من مناطق زراعة الحشيش بمنطقتى "الردوم" و "سنجو" بولاية جنوب دارفور، وقد سبق أن طالبت شرطة المخدرات، بضرورة توفير طائرات حربية لمكافحة تجارة المخدرات، بعد أن اتسعت رقعة زراعتها، ولقى العديد من أفراد الشرطة حتفهم فى عمليات قتالية ضد المروجين.