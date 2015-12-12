5 ملايين جنيه لإعادة تأهيل آبار ووحدات سكنية وخدمية بالوادى الجديد

قال اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، إن الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وافق على منح محافظة الوادى الجديد مبلغ 5 ملايين جنيه لإعادة تأهيل آبار ووحدات سكنية وخدمية بقرى الشب.

وصرح اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد أنه تم تحديد مبلغ 2 مليون جنيه للآبار و3 ملايين للوحدات السكنية من المنحة.

وأكد المحافظ أنه جارى حاليا تسكين وتوطين عدد 130 شابا مستفيدا بآبار الشب جنوب باريس كمرحلة أولى، حيث تم إجراء قرعة علنية لتسليم 3150 فدانا من الأراضى لشباب الجريجين والمنتفعين بمنطقة آبار الشب، وأن إجمالى المستفيدين من تلك المساحة يبلغ 450 شابا مستفيدا من المحافظة ومحافظات الصعيد (الأقصر – سوهاج – أسيوط – المنيا – قنا).

يأتى ذلك فى إطار حرص الدولة على إقامة مجتمعات عمرانية جديدة وفتح آفاق للتنمية وخلق فرص عمل للشباب، وتوفير المناخ المناسب لتسكين وتوطين الشباب بقرى الشب.