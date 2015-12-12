أسباب صادمة تجبرك على استخدام أحمر الشفاه

لا تهملي أحمر الشفاه عند تطبيق المكياج. إليك بالصور إطلالت النجمات مع وبدون أحمر الشفاه. قارني مكياجهنّ وستجدين الفرق.إذ أثبتت الدراسات الجمالية أن أحمر الشفاه يجعل المرأة تشعر بالثقة ويغيّر إطلالتها.

تابعي هذا الموضوع واكتشفي قوّة أحمر الشفاه في التأثير على مكياجك:



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-يجعلك أحمر الشفاه تبدين أصغر سناً:

وجدت دراسة أجرتها مجموعة من شانيل أنّ التناقضات في ملامح الوجه يستخدمها الناس للحكم على عمر المرأة. كلما تقدمنا في السن كلما أصبح لون البشرة داكناً وأقل إشراقاً، وتفقد الشفاه نضارتها. لإخفاء علامات التقدم في العمر، عليك رسم وتعليم حاجبيك بطريقة صحيحة، وضع الماسكرا، والانتباه إلى أحمر الشفاه المناسب، لابتكار المزيد من الجاذبية والشباب إلى إطلالتك.

-يزيد أحمر الشفاه من ثقتك بنفسك:

يمنحك الظل المناسب من أحمر الشفاه الثقة. يرتبط أحمر الشفاه بشكل وثيق بالثقة والقوّة. عندما تضعين أحمر الشفاه ستجلبين الانتباه الى فمك، فأنت بذلك تشجعين الناس على التركيز أكثر على ما تقولينه وبالتالي يستمعون إليك بشكل أفضل وفعال.

-يجعلك أحمر الشفاه أكثر جاذبية:

أثبتت دراسات عديدة أن الرجال يجدون النساء اللواتي يضعن أحمر الشفاه أكثر جاذبية من اللواتي لا يستخدمن هذا المستحضر.

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