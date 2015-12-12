كيف اعتني بشعري في العام الجديد؟

نعم، العام الجديد على الأبواب. وعادة ما يطمح الكثير من الناس إلى تبنّي مفهوم جديد مفعم بالطموحات والآمال الإيجابية لينطلقوا به في عامهم الجديد، ناهيك عن وضع قائمة طويلة من القرارات الهامة بالنسبة إليهم. ولكن، هل تعرفون ما هو الجزء الصعب في ذلك؟ كيفية تحقيقها! وبالنسبة إلى المرأة في منطقة الشرق الأوسط، هناك بالتأكيد مجموعة من الأهداف المتعلقة بنظامها الخاص للعناية بالشعر- وكيف يمكنها أن تعززه بطريقة بسيطة وأكثر انتظاماً.

وإذا أردنا رؤية هذه الأهداف بطريقة موضوعية وواقعية، فإن بعضها لا يمكن تحقيقه طبعاً. في حين أن البعض الآخر قابل للتحقيق!

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ولمساعدتك على الانطلاق في العام الجديد بنظام ثابت ومعزز للعناية بالشعر، تحدثنا مع مصفف شعر المشاهير وأحد دعاة هيد آند شولدرز؛ ميشيل زيتون، الذي شاركنا بأهم قرارات العام الجديد التي يمكن للمرأة الالتزام بها بسهولة.

وبدأ ميشيل زيتون بنصيحة بسيطة وفائقة السهولة:

ابدأي باستخدام شامبو يمتلك خصائص ترطيب فائقة. يقول ميشيل: "هذه الطريقة يمكنها أن تغير بنية وجودة شعرك بشكل مذهل. شامبو هيد آند شولدرز العناية الكاملة على سبيل المثال هو الشامبو الوحيد في فئة العناية بالشعر القادر على منحك شعر انسيابي ومفعم بالترطيب ويشرق بطلّة نابضة بالجمال وخالية من العيوب. وهو يقدم ترطيباً أكثر بست مرات بالمقارنة مع منتجات الشامبو التقليدية. وبالإضافة إلى ذلك، هذا المنتج الثوري قادر على تخليص شعرك من الجفاف، ويحارب التجعّد، ويرطب فروة رأسك، ليتركه فواحاً برائحة منعشة ومظهر ناعم وجميل يمكنك التحكم به كما ترغبين".



ثانياً: لا تتغاضي عن المواعيد الخاصة بالعناية بشعرك! إذا كنت قد حجزت موعداً لتقليم شعرك، لا تلغيه. تقليم الشعر كل ستة إلى ثمانية أسابيع يساعدك في التخلص من النهايات المتفصفة ويحافظ على تألق شعرك بمظهر متألق ومفعم بالصحة!

وإضافة إلى ذلك، دعا ميشيل في نصيحته الثالثة إلى التوقف عن غسل الشعر بشكل يومي. "هذه العادة تخلص شعرك من زيوت الحماية الطبيعية وتجعله يبدو بمظهر ضعيف ومتجعد وخال من الحياة. أنا أطلب من عميلاتي دائماً أن يغسلن شعرهن مرتين أسبوعياً كأقصى حد".



أما النصيحة الأخيرة من ميشيل فهي: استخدمي منتج حماية من الحرارة لأنها الطريقة الوحيدة التي يمكنها منع الضرر طويل الأمد الناتج عن استخدام أدوات التسريح بالحرارة. يقول ميشيل: "المعادلة هي كالتالي: تعتمد المرأة في هذه المنطقة على الكثير من المنتجات والأدوات للحصول على تسريحة الشعر المثالية- ولذلك فإن استخدام منتج للحماية من الحرارة يعتبر أمراً بالغ الأهمية".

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