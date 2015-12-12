خلطة البرتقال والعسل للتخلص من حب الشباب

تعتبر الحبوب من أكثر المشاكل التي تتعرض لها المراهقة فتسبب لها الضيق والحرج، وعلى الرغم من أنها مشكلة مؤقتة؛ بسبب تغير الهرمونات، إلا أنها تؤرق الفتاة، وتقلل من جمال إطلالتها.

وللحصول على أفضل قناع طبيعي لتقليل الحبوب من على البشرة، قومي بمزج عصير نصف برتقالة مع ملعقتين من العسل، وافردي المزيج على بشرة نظيفة لمدة نصف ساعة، ثم اغسلي وجهك مع ضرورة تجنب العبث بالحبوب؛ لأن هذا يمكنه أن يزيد وضعها سوءاً، وينقلها إلى مكان آخر بالوجه، فضلاً عن إمكانية ترك أثر للحبة حتى بعد زوالها.