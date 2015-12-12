"كهرباء القناة": إعادة تأهيل أكشاك الكهرباء بعد تبين انهيار السكاكين

ردت وزارة الكهرباء والطاقة، الشركة القابضة لكهرباء مصر ، شركة القناة لتوزيع الكهرباء، على ما نشرته "اليوم السابع"، تحت عنوان "توقف مصانع فى القنطرة شرق بسبب انقطاع الكهرباء وهطول الأمطار"، مؤكدة أنه بالمعاينة على الطبيعة تبين انهيار سكاكين أكشاك محولات المنطقة الصناعية وحدوث تآكل فى أسقف الأكشاك ووجود بارومة بسبب العوامل الجوية، مما يؤدى إلى فصل الكهرباء عن المنطقة الصناعية.

وتابعت الوزراة، فى ردها الموقع باسم المهندس محمد أحمد السيد رئيس مجلس الإدارة والقنطرة، وتم إعداد مقايسة بالمهمات اللازمة لإعادة تأهيل أكشاك الكهرباء بالمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق ولم يتم السداد حتى تاريخه.