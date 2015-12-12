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رئيس مدينة كفر الشيخ: لا صحة لانهيار منزل بحى سخا

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رئيس مدينة كفر الشيخ: لا صحة لانهيار منزل بحى سخا رئيس مدينة كفر الشيخ: لا صحة لانهيار منزل بحى سخا
قال اللواء أحمد الطرابلسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، لـ "اليوم السابع" إنه لاصحة لما تردد عن انهيار منزل بحى سخا، مشيرًا إلى أن شرطة النجدة تلقت بلاغاً من أحد المواطنين يفيد بانهيار منزل بحى سخا فتوجهت لشارع سخا العمومى، وتبين وجود منزل آيل للسقوط لا يقطنه أحد ملك عادل عيدالمجيد زيدان أمام مسجد القماح بشارع سخا العمومى، مكون من دور أرضى ودور أول علوى، ولا توجد أى انهيارات كما قال المُبلغ فى بلاغه.

وأضاف الطرابلسى: سيتم تشكيل لجنة لتنفيذ قرار الإزالة للعقار، حفاظًا على حياة قاطنى المنازل المجاورة .

وأوضح الدكتور أحمد الجنزورى رئيس مرفق إسعاف كفر الشيخ، إنه توجه بـ 5 سيارات لحى سخا موقع البلاغ وتبين عدم صدقه، ولا توجد انهيارات للمنزل والحالة مستقرة.

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