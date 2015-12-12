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«الخارجية»: الاجتماع بالجانب الإثيوبي «جيد ومثمر» ولم يفشل

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«الخارجية»: الاجتماع بالجانب الإثيوبي «جيد ومثمر» ولم يفشل «الخارجية»: الاجتماع بالجانب الإثيوبي «جيد ومثمر» ولم يفشل

الخارجية المصرية

رفض السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، وصف اجتماع مباحثات وزراء الخارجية والمياه السداسية حول سد النهضة، “بالفاشل”، معتبرًا أن الاجتماع كان جيدًا ومثمرًا، خاصة أن المفاوضات استمرت لمدة يوم ونصف، وطرح من خلالها الجانب المصري كافة الجوانب الفنية المتعلقة بالسد.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية، من خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على تليفزيون الحياة، مع الاعلامية لبنى عسل، أن الاجتماع شهد اعتراض الجانب المصري من اتساع الوقت المخصص للانتهاء من الدراسات الفنية المتعلقة ببناء السد، خاصة أن اتفاق المبادئ بين الجانبين يقتضي بمهلة سنة ونصف للوصول الى حل جذري بخصوص بناء السد.

وقال السفير أحمد أبو زيد، أن الجانب المصري، طرح العديد من البدائل على الجانب الاثيوبي، مشيراً إلى أن الجانب الاثيوبي طلب تأجيل الى 27 و28 ديسمبر للرد على مخاوف الجانب المصري. وأكد أبو زيد، أن الجانب الاثيوبي حريص جداً على الوصول الى اتفاق جيد مع ، وهذا الحرص لا يقل عن حرص الجانب المصري .

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