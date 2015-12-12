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نقيب محامي شمال القاهرة: حكم اليوم بشأن قتل محامي المطرية رسالة لكل صاحب سلطة

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نقيب محامي شمال القاهرة: حكم اليوم بشأن قتل محامي المطرية رسالة لكل صاحب سلطة نقيب محامي شمال القاهرة: حكم اليوم بشأن قتل محامي المطرية رسالة لكل صاحب سلطة

محمد عثمان نقيب محامين شمال القاهرة

قال محمد عثمان، نقيب محامين شمال القاهرة، أن نقابة المحامين تحركت وأجرت اتصالات على أعلى مستوي، فور علمها بتعذيب محامي وقتله بالمطرية، بواسطة ضابطين أمن وطني، والنيابة استجابت، ونجحت في وضع يدها على الأدلة ومحاولات طمس الحقيقة والتلاعب بها .
> وقال نقيب محامين شمال القاهرة، من خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على تليفزيون الحياة، مع الاعلامية لبنى عسل، أن قرار المحاكمة اليوم بحبس الضابطبن، خمس سنوات، جيد وقوي، مشيراً الى ان المحكمة من الممكن أن تصل عقوبة التعذيب حتى القتل الى الاشغال الشاقة المؤبده، طبقاً للقانون.

وقال أن الادانة في هذا القضية، رسالة لكل صاحب سلطة، تسول له نفسه التعد على حقوق المواطنين، واهدار كرامتهم .

فيما قال نجاد البرعي، المحامي الحقوقي، هذا الحكم سيعطي درساً للضباط المخالفين، بأن وراءهم جهة، تدافع عن المواطنين، وتعاقب من يهدر كرامتهم،وتسول لنفسه نفسه بتعذيبهم حتى الموت.

وقال نجاد، للأسف، بعض الحوادث الفردية تسئ لجهاز الشرطة، بالرغم من الدور الوطني الذي يقوم به من أجل حماية الوطن من مخاطر الأرهاب .

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