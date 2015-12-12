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بالفيديو.. وزير الرى: لن نسمح بالجلوس أمام "مايكرفون الجزيرة"

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بالفيديو.. وزير الرى: لن نسمح بالجلوس أمام "مايكرفون الجزيرة" بالفيديو.. وزير الرى: لن نسمح بالجلوس أمام "مايكرفون الجزيرة"
تحدّث الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، عن واقعة إطاحة سامح شكرى وزير الخارجية، بمايكرفون قناة "الجزيرة" ورفض حضور مندوبى الفضائية القطرية الجلسة الختامية لاجتماعات سد النهضة فى الخرطوم، مؤكداً أن أى وزير لن يسمح بالجلوس أمام هذا المايكرفون.

وأضاف وزير الرى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان، عبر برنامج "البيت بيتك" على فضائية ten، أنه لفت نظر وزير الخارجية بحضور قناة "الجزيرة" أثناء الجلسة، وبدون تردد وبسرعة شديدة أطاح بالمايكرفون من المكان إلى أسفل المنضدة، مضيفاً: "ده تصرف إرادى أى حد مننا موجود بلا شك لن يسمح بالجلوس أمام هذا المايكرفون".


>بالفيديو.. مستخدمو "تويتر" يحتفون بـ"أسد الخارجية".. "سامح شكرى الدكر" هاشتاج جديد بعد واقعة إبعاد "مايكرفون الجزيرة".. وسيل التغريدات دعما عبر 5 هاشتاجات ضمن الأكثر تداولا.. وهجوم لاذع على قطر

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مصر 365

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