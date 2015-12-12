مصرع 3 حكام كرة قدم فى حادث على طريق الفيوم أثناء عودتهم من مباراة بحلوان

لقى 3 حكام كرة قدم مصرعهم، فى حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى نقل، على الطريق الإقليمى بطريق الفيوم عند نزلة 6 أكتوبر، ونُقِلَت جثامينهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من الدكتور سامح محمد، مدير إسعاف الفيوم، بمصرع كل من أحمد خميس عبد الحميد موسى 40 سنة، وأحمد جمال الدين إبراهيم 30 سنة، وإيهاب عويس سعداوى 38 سنة، فى حادث تصادم بين سيارة نقل، وأخرى ملاكى كان يستقلها المتوفين الثلاثة بالطريق الإقليمى عند نزلة 6 أكتوبر، وتبين أنهم حكام كرة قدم، وكانوا فى طريقهم للعودة إلى محافظة الفيوم عقب انتهاء مباراة كرة قدم كانوا يحكمون فيها بحلوان. وتحرر محضر بالواقعة قُيِّدَ برقم 6120 لسنة 2015 وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.