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أيمن نور يحرض أعضاء الإخوان على التصعيد فى ذكرى ثورة 25 يناير

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أيمن نور يحرض أعضاء الإخوان على التصعيد فى ذكرى ثورة 25 يناير أيمن نور يحرض أعضاء الإخوان على التصعيد فى ذكرى ثورة 25 يناير
حرض أيمن نور، مؤسس حزب غد الثورة، أعضاء جماعة الإخوان، على التصعيد فى ذكرى ثورة 25 يناير 2015، زاعما أنه سيكون هناك فعاليات كثيرة خلال هذا اليوم، وأن القوى السياسية ستستجيب لهذه الدعوات التى يطلقها.

واعترف أيمن نور فى تصريحات على أحد القنوات الإخوانية، بأن الإمارات رفضت التعامل مع نظام الرئيس المعزول محمد مرسى، وكذلك عن جماعة الإخوان، خلال عهد حكم الإخوان لمصر، حيث واصل حديثه حول زيارته للإمارات وتكليف الرئيس المعزول محمد مرسى له بالتواصل مع مسئولين إماريتيين، وقال نور كانت زيارتى للإمارات لاستلام جائزته أنا وعمرو موسى وكمال الجنزورى كتكريم عادى له.

وتابع أيمن نور: ذهبت للحصول على جائزة سياسية هناك فى نهاية عام 2012 ، وكذلك استلام جوائز بالنيابة عن شخصيات بعينها، وذهب هناك ثم فوجئت محمد مرسى خلال فترة حكمه يتصل بى ويقول لى ماذا تفعل هناك فى الإمارات".

واشار نور إلى أن مرسى كلفه بالتواصل مع بعض المسئوليين الإماراتيين خلال زيارته للإمارات، ويتسأل حول أسباب سوء العلاقة بين الإمارات ومصر فى عهد الإخوان، متابعا :"تواصلت مع المسئول الذى حدده مرسى وقال لى إنه لا يريد التعامل مع الإخوان فرد عليه نور أنه لن يتعامل مع الإخوان ولكن سيتعامل مع النظام".

وواصل نور حديثه قائلا :"اتفقنا فى اللقاء إنه يعمل طريق زراعى موازى وقلت له سميه كيفما تريد، واتفقنا على عمل القطار السريع كمان فذهبت إلى الصين على نفقتى الخاصة لعمل الدراسة اللازمة للمشروع، والإتيان بمشروع استثمارى لتقديمه للمسئول الإماراتى، وبعدها لم يوافق على التعامل مع الإخوان".


>- ابن الدولة يكتب: أيمن نور «عروسة الإخوان اللعبة».. كلما اقتربت ذكرى 25 يناير يكثف تحركاته لتشكيل كيان سياسى داعم للإرهابية.. الفترة الأخيرة شهدت تصعيد الجماعة عبر شيوخها ورجال إعلامها ضد مصر

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