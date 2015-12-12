محمود سعد عن نبأ تسمم المطربة أنغام ببيروت: معلومات غير دقيقة

عَلَّقَ الإعلامى محمود سعد، على ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن تسمم الفنانة أنغام، خلال رحلتها الأخيرة إلى العاصمة اللبنانية بيروت، مؤكّدًا أن المعلومات التى خرجت ليست دقيقة.

وقال محمود سعد خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" على فضائية "النهار" مساء اليوم السبت، إن الفنانة أنغام لديها مشكلة فى الجيوب الأنفية، وعند إصابتها بنزلات البرد تصبح فى حالة صعبة للغاية، وتدخل المستشفى فى بعض الأحيان بسبب ذلك.

وأضاف سعد، أن أنغام كان تغنى بالأمس فى البرايم التاسع من "ستار أكاديمى 11" ببيروت وهى فى حالة صحية مضطربة، لكن واصلت الغناء بسبب ارتباطها بالموعد، وستعود إلى مصر غدًا.