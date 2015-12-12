أخبار الأردن اليوم.. دعوات للوقوف بجانب الأردن دفاعا عن المقدسات

ركزت أخبار الأردن اليوم على دعوة بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال الأردن وفلسطين دول العالم، إلى الوقوف بجانب الأردن فى دفاعه عن المقدسات الإسلامية والمسيحية فى المدينة المقدسة، فيما تناولت أخبار الأردن اليوم مأساة أطفال سوريا اللاجئين فى المنطقة.>وأكد بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال الأردن وفلسطين كيريوس ثيوفيلوس الثالث، خلال زيارته الرسمية الأولى لاربد بدعوة من النيابة البطريركية للروم الأرثوذكس فى شمال الأردن أن الإجراءات والجهود التى يقوم بها الأردن قيادة وحكومة وشعبا، هى التى تقف بوجه الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات والتضييق على لإقامة الشعائر الدينية فيها من منطلق الوصاية والرعاية الهاشمية للمقدسات فى القدس، ليبقى مهدا للتعايش والعيش المشترك بين اتباع الديانات السماوية.

وركزت أخبار الأردن اليوم تأكيدها أن الدور المحورى الذى يلعبه الأردن فى سبيل تحقيق السلام المرتكز على منح الفلسطينيين حقوقهم العادلة بإقامة دولتهم على أرضهم، تشكل محور الأمن والسلم العالميين الذى لا يمكن أن يتحقق بدون حل عادل للقضية الفلسطينية، وإلا ستبقى المنطقة مسرحا للتحارب والاقتتال والعنف الذى سيطال العالم بأسره.

وتناولت أخبار الأردن اليوم دعوته لدول العالم والمجتمع الدولى بأن يعمل على توفير الدعم الكافى والسريع والمتواصل للأردن، لتخفيف الأعباء الباهظة التى يتحملها باحتضانه لأكبر عملية لجوء فى المنطقة جراء الحرب الدائرة فى سوريا نيابة عن المجتمع الدولى، رغم انعكاساتها الكبيرة على موارده وإمكانياته فى توفير المتطلبات الأساسية لمواطنين واللاجئين على أرضه.

فيما تناولت أخبار الأردن اليوم إعلان ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فى الأردن، أندرو هاربر، عن وجود نحو 10 آلاف طفل من اللاجئين السوريين فى دول المنطقة من دون مرافقين، وهم فى حاجة إلى عناية واهتمام، وأن الأطفال يشكّلون 50% من اللاجئين السوريين.