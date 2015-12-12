الخارجية اليمنية تدين اقتحام منزل السفير الفلسطينى فى صنعاء

>استنكرت وزارة الخارجية اليمنية، الاعتداء على منزل السفير الفلسطينى فى صنعاء، ومحاولة اقتحامه من قبل مجموعة مسلحة مجهولة الهوية، يعتقد أنها تابعة لميليشيات الحوثيين وصالح.

وقال مصدر مسئول بوزارة الخارجية اليمنية -فى تصريح بثته وكالة الأنباء الحكومية- إن اليمن تدين هذا الاعتداء الهمجى وغير الأخلاقى الذى يتعارض مع جميع الأعراف الدبلوماسية والقوانين الدولية.

وحمل المصدر الميليشيات الانقلابية المسئولية الكاملة لما حدث بمنزل السفير الفلسطينى، والاشتباك الذى حدث فيه وأدى إلى مقتل أحد حراسه.

وكانت سفارة فلسطين فى اليمن، قد أعلنت استئناف العمل بمقرها الواقع فى صنعاء بحى فج عطان، ابتداء من الأربعاء الماضي، بعد انتهاء أعمال الصيانة والترميم للمقر.