أخبار ليبيا اليوم.. مجلس الأمن يعرب عن قلقه من توسع داعش فى ليبيا

ركزت أخبار ليبيا اليوم على قلق مجلس الأمن الدولى تجاه توسع تنظيم داعش فى ليبيا وتهديده لهذا البلد، فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم تحذير المبعوث الأممى من انتشار تنظيم داعش.>وشدد مجلس الأمن على أن تشكيل حكومة الوفاق الوطنى الليبية، يجب أن تكون بسرعة لمواجهة هذا التهديد، داعين جميع الليبيين إلى توحيد جهودهم لتحقيق هذه الغاية.

ونقلت أخبار ليبيا اليوم عن بيان مجلس الأمن بأن مؤتمر روما الوزارى المزمع عقده غدا الأحد سوف يشكل فرصة أخرى لإظهار الدعم الدولى للاتفاق السياسى الليبى وتشكيل حكومة الوفاق الوطنى، مؤكدين استعدادهم لتسمية أولئك الذين يهددون السلام والاستقرار والأمن فى ليبيا أو الذين يعملون على تقويض النجاح فى إنجاز التحول السياسى وعرقلة مسار الحوار.

وركزت أخبار ليبيا اليوم على ترحيب الأعضاء بإعلان توقيع الاتفاق السياسى الليبى الذى ترعاه البعثة الأممية فى 16 من ديسمبر الجارى، مؤكدين دعمهم للممثل الخاص للأمين العام "مارتن كوبلر" للعملية السياسية والجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق سريع على حكومة وفاق الوطنى، وحث أعضاء المجلس عبر بيانهم جميع الأطراف الليبية إلى التوحد حول حكومة الوفاق الوطنى التى تستعد لبدء العمل الجاد لإعادة الاستقرار وتمكين ليبيا لأخذ مكانها الصحيح فى المجتمع الدولى.

فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم تحذير مارتين كوبلر، المبعوث الأممى لليبيا، من تواصل انتشار تنظيم داعش والمتطرفين الآخرين فى الدولة الواقعة شمالى أفريقيا.