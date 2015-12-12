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السواحل التركية تضبط 60 مهاجرا خلال توجههم إلى اليونان

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السواحل التركية تضبط 60 مهاجرا خلال توجههم إلى اليونان السواحل التركية تضبط 60 مهاجرا خلال توجههم إلى اليونان

أرشيفية

ضبطت فرق السواحل التركية، 60 مهاجراً كانوا يحاولون الوصول، بطريقة غير شرعية، إلى جزيرة “إستان كوي” (كوس) اليونانية، قبالة سواحل بودروم بولاية موغلا غربي البلاد.

وأفاد مصادر صحفية ، اليوم السبت، أن دورية لخفر السواحل أوقفت قاربًا سياحيًا في ساعات الليل قبالة سواحل جزيزة “كارا أدا” التركية، وفقا لما نقلته “وكالة أنباء الأناضول”.

وأشارت أن الفرق أجرت تفتيشاً للقارب، الذي كان على متنه 60 مهاجراً بينهم أطفال، مضيفاً أن الموقوفين يحملون الجنسية العراقية والسورية.

وأضافت أنه تم تسليم المضبوطين إلى القوات الأمنية بغية نقلهم إلى مخيمات اللاجئين في البلاد.

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