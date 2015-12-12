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هجوم مسلح يستهدف جريدة «حرييت» التركية في أنقرة

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هجوم مسلح يستهدف جريدة «حرييت» التركية في أنقرة هجوم مسلح يستهدف جريدة «حرييت» التركية في أنقرة

 

جريدة «حرييت» – أرشيفية

هام مسلحون اليوم السبت مقر جريدة «حرييت» التركية في أنقرة.

وذكرت الشرطة  أن  مسلحون اطلقوا  النيران من سيارة مارة من أمام المقر و فرت هاربة، وتجرى التحقيقات في الحادث الأن، حسبما أفاد موقع سبوتنيك.

وذكرت الشرطة في  تحقيقاتها الأولية أنه تم إطلاق ست رصاصات على مكتب التحرير مما أدى لتحطم النوافذ، ولم يسفر الحادث عن إصابة أشخاص.

وتعتبر “حريت” واحدة من الصحف المعارضة، وفي السنوات الأخيرة، تعرضت لإنتقادات حادة من السلطات التركية، ويذكر أن تلك الحادثة ليست هي المرة الأولى في هذا العام، والتي يتعرض فيها صحفيو صحيفة “حريت” لهجوم.

 

 

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