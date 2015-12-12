«مع فيروز ضد مجلة الشراع».. حملة افتراضية تتضامن مع «فيروز» بعد وصفها بعاشقة المال والويسكي

كتبت – نانيس البيلي

في عنوان “صادم” احتل الحيز الأكبر من غُلاف مجلة “الشراع”، وُصفت المطربة اللبنانية فيروز “جارة القمر” بـ “عدوة الناس وعاشقة المال والويسكي والمتآمرة مع الأسد تحت عنوان “مالاتعرفونه عن سفيرة لبنان إلى النجوم”، وذلك في العدد الذي نزل اليوم السبت إلى الأسواق، رغم أن تاريخه الاثنين 14 ديسمبر الجاري.

وبداخل العدد موضوع يحتل 6 صفحات سلبية عن “سفيرة لبنان إلى النجوم” التي أكملت لتوها عامها الثمانين في 21 نوفمبر الماضي، ماأحدث ضجة كبيرة في الشارع اللبناني والعربي، ووصفه البعض بأنه محاولة من المجلة لكسب شعبية وزيادة تسبة تنوزيعها على حساب النجمة اللبنانية.

حالة من الغضب والاستياء أحدثها العنوان لدى عدد كبير من اللبنانيين والعرب من عشاق “جارة القمر”، واجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، ودشنوا صفحة “مع فيروز ضد مجلّة الشراع” هاجموا من خلالها المجلة ورئيس تحريرها حسن صبرا، مؤكدين أنهم “حملة افتراضية” ستكون غداً في الثامنة مساءً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأنها “تهدف الى المطالبة من إدارة مجلة “الشراع” الاعتذار من السيدة فيروز وجمهورها بعد الاساءة لها عبر غلاف العدد الاخير، والضغط بكل الطرق لسحب العدد من المكتبات ومقاضاة رئيس التحرير حسن صبرا”.

وأكد عشاق شجَرة الأرزْ اللبنآنية صآحبة الصوت الملآئكي أن فيروز تبقى دائمًا في إطار من القداسة لايستطيع أحد الاقتراب منه، فقال فواز عيسى: “فيــروز..رسالة حـب من كـــوكب آخـــر، يا صـــوت الله عـــلى الأرض”، ووجه عيسى بدران رسالة لياسمينة الشام قائلاً: “تحية لمن اسقى قلوبنا وأنعش حنينا وأضاف طعما للحياة واطرب مسامعنا تحية الى من أحب لبنان وغنى لجنوبه وشماله تحية لمن رسم معنى الوطن”.

وذكر عدد من محبي “سفيرة النجوم” مقولة الشاعر محمود درويش عنها: “فيروز .. هي الأغنية التي تنسى أن تكبر…هي التي تجعل الصحراء أصغر …وتجعل القمر أكبر”، وكتبوا أبيات شعرية هجاءً في رئيس تحرير “الشراع” فقال “علي أسعد”: “قبال مجدك، مينو حسن صبرا..؟، انتي بصباحات الدني عبره.. وحتى يطل الفجر غنّيلو.. لاتزعلي مينو حسن صبره”.

عدد من نجوم الفن والإعلام في لبنان استنكروا ماجاء بالمجلة، ووصفوه بالإهانة مطالبين بملاحقة رئيس تحريرها وسحب العدد من الأسواق: ”مهما احتكت مجاديف ذلك الشراع، لايمكنها التجديف على روح قلب لبنان” هكذا كتب الإعلامي ومقدم البرامج اللبناني “نيشان” عبر حسابه بـ”تويتر” دفاعًا عن فيروز، وقالت الإعلامية “ريما نجيم”: “فيروز يا ساكنة الأرز ورفيقة الكبار أشمخي وتدلّلي وعيشي كما يحلو لك”.

وفي رسالة مطولة عبر “فيسبوك” ردت “ريما الرحباني” ابنة الفنانة فيروز على ماكتب عن والدتها، مؤكدة أنه “أكاذيب وافتراءات” وأن “الكلاب تعوي والقافلة تسير” كما وجهت رسالة إلى وزير الثقافة ووزير الإعلام ونقيب الصحافة في لبنان.