تأييد حبس 7 طالبات من جماعة الإخوان سنتين بكفر الشيخ

أيدت محكمة جنح مستأنف كفر الشيخ حبس 7 طالبات من كلية الدراسات الإسلامية بنات فرع كفر الشيخ، سنتين بتهمة الاعتداء بالضرب على أحد أفراد الأمن الإدارى والتظاهر بدون تصريح.

والطالبات اللاتى تم الحكم عليهن: "ت. و. إ" بالفرقة الرابعة، و"أ. ع. ح"، بالفرقة الثالثة، و"ج. ص. م"، بالفرقة الأولى، و"ع. ع. ع" بالفرقة الثانية، و"خ. خ. أ" ، و"إ ف أ"، و "س م ا" بالفرقة الأولى.

وأحال المحامى العام لنيابات كفر الشيخ السابق، الطالبات، لمحكمة جنح بندر كفر الشيخ بتهمة التعدى على فرد أمن وموظفة بالكلية وأصدرت المحكمة حكمها فى أول درجة بتاريخ 8 مايو من العام الجارى بحبس الطالبات.

وتعود أحداث القضية رقم 6178 لسنة 2014 جنح قسم ثانى كفر الشيخ لقيام عدد من الطالبات بكلية الدارسات الإسلامية فرع كفر الشيخ بالتظاهر داخل أسوار الكلية وعند انتهاء التظاهرة حاول أحد أفراد الأمن الخاص بالكلية تفتيشهن ونشبت مشادة كلامية تطورت لاشتباك وأحالت إدارة الكلية الطالبات لمجلس تأديب بالإدارة المركزية لجامعة الأزهر بالقاهرة، ووجهت لهن تهمة التعدى بالسب والضرب على موظف أمن الكلية.

وحررت إدارة الكلية برئاسة الدكتور غازى ناجح عميد الكلية، محضرا بقسم ثانى كفر الشيخ ضد الطالبات بتهمة التعدى على موظفى الكلية، وصدر قرار المحامى العام لنيابات كفر الشيخ بإحالتهن لمحكمة الجنح، التى أصدرت حكمها السابق وأيدته محكمة جنح مستأنف.

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