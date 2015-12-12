أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الإسماعيلي لـ في الجول: الشرطة رفض طلبنا لضم صلاح ريكو

Google+ Print
الإسماعيلي لـ في الجول: الشرطة رفض طلبنا لضم صلاح ريكو الإسماعيلي لـ في الجول: الشرطة رفض طلبنا لضم صلاح ريكو

رفض اتحاد الشرطة الاستغناء عن صلاح ريكو للإسماعيلي خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير حسبما أكد مدير الكرة بالدراويش سيد متولي.

ويطارد الإسماعيلي صلاح ريكو منذ الصيف الماضي لكن الاختلاف على المقابل المادي حال دون إتمام الصفقة.

وحاول الإسماعيلي مجددا ضم ريكو لكن الشرطة رفض الاستغناء عن لاعبه في شهر يناير المقبل.

وتحدث سيد متولي لـFilGoal.com قائلا:"اجتمعت صباح اليوم مع اللواء أسامة مصيلحي نائب رئيس الشرطة واعتذر عن بيع ريكو".

وأضاف"كما أكد بأن الأولوية للإسماعيلي حال رغبة الفريق في بيع ريكو بنهاية الموسم الجاري".

في الوقت ذاته أكد متولي أن الإسماعيلي لا يمانع في عقد اتفاقية توأمة مع الشرطة تتيح للأخير الحصول على خدمات عددا من لاعبي الدراويش الذين لا يحتاجهم الفريق في شهر يناير المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع