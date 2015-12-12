الإسماعيلي لـ في الجول: الشرطة رفض طلبنا لضم صلاح ريكو

رفض اتحاد الشرطة الاستغناء عن صلاح ريكو للإسماعيلي خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير حسبما أكد مدير الكرة بالدراويش سيد متولي.

ويطارد الإسماعيلي صلاح ريكو منذ الصيف الماضي لكن الاختلاف على المقابل المادي حال دون إتمام الصفقة.

وحاول الإسماعيلي مجددا ضم ريكو لكن الشرطة رفض الاستغناء عن لاعبه في شهر يناير المقبل.

وتحدث سيد متولي لـFilGoal.com قائلا:"اجتمعت صباح اليوم مع اللواء أسامة مصيلحي نائب رئيس الشرطة واعتذر عن بيع ريكو".

وأضاف"كما أكد بأن الأولوية للإسماعيلي حال رغبة الفريق في بيع ريكو بنهاية الموسم الجاري".

في الوقت ذاته أكد متولي أن الإسماعيلي لا يمانع في عقد اتفاقية توأمة مع الشرطة تتيح للأخير الحصول على خدمات عددا من لاعبي الدراويش الذين لا يحتاجهم الفريق في شهر يناير المقبل.