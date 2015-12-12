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الأهلي لـ في الجول: لا داعي للقلق مما حدث من إيفونا أمام بورتو

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الأهلي لـ في الجول: لا داعي للقلق مما حدث من إيفونا أمام بورتو الأهلي لـ في الجول: لا داعي للقلق مما حدث من إيفونا أمام بورتو

أكد محمد عبد العظيم "عظيمة" المدرب المساعد في جهاز البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للأهلي إن "لا داعي للقلق من الفرص التي أهدرها ماليك إيفونا خلال لقاء بورتو وديا.

الأهلي اكتسح بورتو وديا في ملعب التتش في لقاء ودي يوم السبت بسباعية مقابل لاشيء. (طالع التفاصيل)

سباعية الأهلي جاءت عن طريق أحمد فتحي هدفين وصالح جمعة هدفين وجون أنطوي هدف وحسين السيد هدف ورامي ربيعة هدف.

وشارك إيفونا في اللقاء منذ بدايته وحتى النهاية وأهدر عدة فرص تحدث عنها "عظيمة" مع FilGoal.com.

وقال المدرب المساعد للنادي الأهلي لـFilGoal.com: "لا داعي للقلق من فرص إيفونا التي أهدرها".

وأضاف "نحن نثق باللاعب وهو مهاجم جيدا جدا والفرص الضائعة لن تؤثر على ثقتنا باللاعب".

وأوضح "عظيمة" لسفره لمتابعة مباراة ريكرياتيفو الأنجولي وراسينج الغيني في دوري أبطال إفريقيا لإعداد تقريرا عنهما وخصوصا إنه من المنتظر أن يواجه الأهلي الفائز منهما في لقاء الـ32 من دوري الأبطال.

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وعن الفوز بنتيجة كبيرة أمام بورتو قال عظيمة: "تجربة جيدة للغاية واستفدنا منها بالاطمئنان على العائدين من الإصابة مثل أحمد الشيخ وأحمد فتحي".

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة يوم الخميس في استئناف مسابقة الدوري المصري.

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