أخبار سوريا اليوم.. كندا تستضيف دفعة جديدة من اللاجئين السوريين

طائرة كندية تغادر بيروت على متنها 162 سوريا فى إطار برنامج استضافة لاجئين

ركزت أخبار سوريا اليوم على برنامج كندا لإستضافة لاجئى سوريا ممن كانوا فى لبنان، كما تناولت أخبار سوريا اليوم تجمع فى لندن للتنديد بالحرب فى سوريا.

تناولت أخبار سوريا اليوم، استضافة كندا للاجئين سوريين حيث غادرت طائرة عسكرية كندية مطار بيروت اليوم السبت ، وعلى متنها 162 من اللاجئين السوريين، الذين كانوا فى لبنان ومعظمهم من العائلات، وبينهم عدد من الأطفال متوجهة إلى مونتريال فى كندا. وكان فى وداع اللاجئين ، سفيرة كندا فى لبنان ميشال كاميرون، وعدد من أعضاء السفارة الكندية، وتعد هذه الرحلة هى الثانية من نوعها وهى تأتى فى إطار برنامج قررته الحكومة الكندية، لمنح عدد من اللاجئين السوريين إقامة دائمة. ومن المنتظر أن تتواصل هذه الرحلات خلال الفترة القادمة على دفعات بواسطة طائرات ترسلها الحكومة الكندية الى بيروت لنقل عدد آخر من النازحين السوريين إليها.

مظاهرة حاشدة فى لندن للمطالبة بوقف الضربات الجوية فى سوريا

فيما تجمع آلاف الأشخاص المعارضين للحرب فى وسط العاصمة البريطانية لندن، ظهر اليوم السبت، لتنظيم تظاهرة لتحالف "أوقفوا الحرب" ضد الضربات الجوية البريطانية على سوريا. وحمل متظاهرون أمام مقر هيئة الاذاعة البريطانية "بى بى سي" فى وسط لندن لافتات كتب عليها "أوقفوا قصف سوريا"، "اطردوا دعاة الحرب"، "الصمت عار"، "رفاهية لا حرب"، بالإضافة إلى رسوم كاريكاتورية تسخر من رئيس الوزراء البريطانى الأسبق تونى بلير، والحالى ديفيد كاميرون، ويتوجه المتظاهرون إلى مقر رئاسة الوزراء فى "داوننج ستريت" للاحتجاج على ضلوع بريطانيا فى الحرب فى سوريا، وتنظم مظاهرات فى شتى أنحاء بريطانيا اليوم، حيث تنظم المظاهرة الكبرى الرئيسية فى مدينة لندن.

من جانبها قالت الوكالة السورية سانا أن وحدات من الجيش أحكمت سيطرتها على 5 قرى في الريف الجنوبي لحلب فيما فرضت وحدات أخرى سيطرتها الكاملة على جبل الكوز بريف اللاذقية الشمالي، في وقت نفذ سلاح الجو في الجيش العربي السوري طلعات على مقرات وتحركات إرهابيي تنظيم “داعش” الإرهابي بريف حمص الجنوبي الشرقي.