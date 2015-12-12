أمير مكة: مشكلة الوطن العربى فكرية والقيم الإسلامية لا تسمح بالتطرف

قال أمير مكة، ورئيس مؤسسة الفكر العربى خالد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود، إن مشكلة الوطن العربى والإنسان العربى مشكلة فكرية، مشدداً على أن الفكر لا يعالج إلا بالفكر ولا يواجه إلا به.

وتابع خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج "منارات" المذاع عبر فضائية العربية:" كان الهدف الأساسى من إنشاء مؤسسة أهلية معنية بأمور الفكر – مؤسسة الفكر العربى- هو نشر فكر الاعتدال والوسطية، مشيرا إلى أن الفكر القائم على العلم والمعرفة والقيم الإسلامية لا يسمح بالتطرف، وكان الفكر العربى فى أوج عصوره يعتمد على العلم والمعرفة".

وأضاف "الفيصل"، كانت هناك فجوة بين أصحاب القرار وبين المفكرين العرب، مشيراً إلى أن مؤسسة الفكر العربى نجحت فى الربط بينهما، وتابع:"يجب التفرقة بين النمو والتنمية ففى العالم العربى كل شىء ينمو ولكن التنمية تحتاج إلى تخطيط".