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الجيش الأردنى يقتل متسللا ويصيب آخر حاولا اجتياز الحدود من سوريا

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الجيش الأردنى يقتل متسللا ويصيب آخر حاولا اجتياز الحدود من سوريا الجيش الأردنى يقتل متسللا ويصيب آخر حاولا اجتياز الحدود من سوريا

>أحبطت قوات حرس الحدود الأردنية اليوم السبت محاولة تسلل لشخصين حاولا اجتياز الحدود من الأراضى السورية إلى المملكة، وتم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى مقتل أحدهما وإصابة الآخر.

وقال مصدر عسكرى مسئول فى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية -فى بيان مساء اليوم- إن القوات المسلحة الأردنية لن تتهاون فى التعامل وبأقصى درجات القوة مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المملكة ومواطنيها وباستخدام جميع الوسائل المتاحة.

كان الجيش الأردنى قد أحبط مؤخرا العديد من حالات التسلل من وإلى المملكة عبر الشريط الحدودى مع سوريا، بالإضافة إلى إحباط عمليات تهريب أسلحة ومخدرات من الأراضى السورية باتجاه المملكة.

وتشهد الحدود الأردنية السورية، التى يبلغ طولها 378 كم، حالة من الاستنفار العسكرى والأمنى من جانب السلطات فى الأردن عقب تدهور الأوضاع فى سوريا يتخللها عشرات المعابر غير الشرعية التى يدخل منها اللاجئون السوريون إلى أراضى المملكة.

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