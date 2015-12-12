الرئيس أبو مازن يشدد على ضرورة التواصل بين أبناء الشعب الفلسطينى

>شدد الرئيس الفلسطينى محمود عباس (أبو مازن) على ضرورة التواصل بين أبناء الشعب الفلسطينى، جاء ذلك خلال استقبال الرئيس أبو مازن بمقر الرئاسة فى مدينة رام الله اليوم السبت وفدا من النساء العربيات فى منطقة النقب (الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1948) ، ضم عددا من الناشطات فى مجال حقوق المرأة والمجالات الأخرى ، إضافة إلى عدد من طالبات الجامعات برئاسة صبحة أبو غانم وبحضور عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد المدنى.

وأشار إلى أهمية العمل الذى تقوم به المرأة العربية فى المجالات كافة للحفاظ على الحقوق وتحقيق المزيد من التماسك فى المجتمع العربى ، مرحبا بالوفد النسائى العربى من مدينة النقب.

بدورها ، أطلعت صبحة الرئيس أبو مازن على ما تواجهه المرأة العربية فى الداخل خاصة فى النقب التى تتعرض لسياسة الهدم والاضطهاد ، مؤكدة أهمية التعاون بين المؤسسات العربية فى الداخل والمؤسسات الفلسطينية لتحقيق مزيد من التواصل.