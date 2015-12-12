بينيتث: نتائج ريال مدريد الأخيرة تثبت علاقتي الجيدة باللاعبين

(إفي): أكد رافائيل بينيتث المدير الفني لريال مدريد أن "علاقته جيدة جدا" بلاعبيه، نافيا بذلك الشائعات التي تفيد بعكس ذلك مع لاعبين مهمين.

وقال في مؤتمر صحفي قبل مواجهة فياريال الأحد بالجولة الـ15 من الليجا "علاقتي جيدة جدا مع اللاعبين بالرغم من إصرار البعض على عكس ذلك. يوم بعد يوم نتعرف على بعض أكثر ونتأقلم ونتشارك الكثير من اللحظات خلال السفر أو التدريب. وهذا أمر مثمر بالنسبة للفريق".

وتطرق بينيتث خلال تصريحاته إلى النتائج التي حققها الريال، بواقع خمسة انتصارات متتالية بعد كلاسيكو الليجا أمام برشلونة والذي خسره الملكي برباعية نظيفة، مشيرا إلى أنها تعكس الثقة التي يتمتع بها اللاعبون.

وأوضح أن "الفريق يعمل جيدا وبثقة. هو فريق مكون من محترفين جيدين للغاية ونرى ذلك يوم بعد يوم. النتائج جيدة تمنحنا مزيدا من الثقة. نعرف أن فياريال خصم صعب لأنه فريق مجتهد لكن يسعدنا الفوز بالثلاث نقاط لإعطائها للمشجعين".

وأشار مدرب الريال "مثلما قلت في بداية الموسم إن الفرق صاحبة المراكز الأولى سوف تخسر نقاط عن المواسم الماضية لأنه دوري متكافئ واعتقد أنه سيكون هكذا حتى النهاية. لابد من تحقيق أكبر عدد من الانتصارات لاحتلال المراكز الأولى حتى النهاية حينما تتحدد الألقاب".

واعتبر أن مفتاح ذلك هو عمل الفريق الذي لوحظ بالمباريات الأخيرة لريال مدريد قائلا إن "الفريق يكتسب مزيدا من الثقة مع الوقت. هناك لاعبون يسددون وأخرون يدافعون جيدا ويستعيدون الكرة. وتحدينا يكمن في في القدرة على استعراض ذلك غدا الأحد".