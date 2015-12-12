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إصابة 6 أشخاص بتسمم إثر تناولهم وجبة فاسدة بالمنيا

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إصابة 6 أشخاص بتسمم إثر تناولهم وجبة فاسدة بالمنيا إصابة 6 أشخاص بتسمم إثر تناولهم وجبة فاسدة بالمنيا
أصيب 6 أشخاص بالتسمم إثر تناولة وجبة غذاء فاسدة، وتم نقلهم إلى المستشفى فى حالة إعياء شديد لتلقى العلاج.

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مستشفى المنيا العام، يفيد بورود إشارة من مستشفى المنيا بوصول 6 أشخاص من أسرة واحدة مصابين بحالات تسمم.

وبالانتقال تبين إصابة كل من "آمال.ب"، 45 سنة، و"عبد الرحمن.ع" 50 سنة، وأبنائهما "محمد"، 14 سنة و"مصطفى" 12 سنة و"مريم" 9 سنوات، و"بدر" سنتين، جميعهم مصابون بحالات تسمم؛ وذلك إثر تناولهم وجبة غداء فاسدة معدة بالمنزل، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

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مصر 365