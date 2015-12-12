إصابة 6 أشخاص بتسمم إثر تناولهم وجبة فاسدة بالمنيا

أصيب 6 أشخاص بالتسمم إثر تناولة وجبة غذاء فاسدة، وتم نقلهم إلى المستشفى فى حالة إعياء شديد لتلقى العلاج.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مستشفى المنيا العام، يفيد بورود إشارة من مستشفى المنيا بوصول 6 أشخاص من أسرة واحدة مصابين بحالات تسمم.
وبالانتقال تبين إصابة كل من "آمال.ب"، 45 سنة، و"عبد الرحمن.ع" 50 سنة، وأبنائهما "محمد"، 14 سنة و"مصطفى" 12 سنة و"مريم" 9 سنوات، و"بدر" سنتين، جميعهم مصابون بحالات تسمم؛ وذلك إثر تناولهم وجبة غداء فاسدة معدة بالمنزل، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.