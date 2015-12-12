بالصور..ختام فعاليات بطولة كرة السرعة بالعاشر بمشاركة 66 من أبطال العالم

اختتمت فعاليات بطولة الرواد المفتوحة الثانية لكرة السرعة بمشاركة 66 لاعبا ولاعبة يمثلون 33 فريقا، منهم 12 "فريق زوجى آنسات"، و11 "فريق زوجى رجال"، و10 فرق زوجى مختلط من أبطال العالم وأبطال منتخب مصر برعاية الاتحاد المصرى لكرة السرعة برئاسة المستشار عمرو حسين، ومجموعة عتريس للسيراميك برئاسة المهندس محمد عتريس، داخل نادى الرواد بمدينة العاشر من رمضان برئاسة الدكتور أبوالحجاج عبدالغنى.

ومن جانبه أكد المستشار عمرو حسين رئيس الاتحاد المصرى لكرة السرعة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش ختام البطولة أنه أقيمت البطولة على مدار أربعة أيام، واختتمت اليوم بإقامة الدور النهائى وتسليم الجوائز للفائزين بحضور ممثلى فرق الجمهورية وأعضاء النادى واعضاء اللجنة المنظمة.

وأعلنت نتائج البطولة بحضور عمرو الدردير نائب رئيس الاتحاد المصرى لكرة السرعة، والمحاسب إبراهيم العقيلى نائب رئيس مجلس إدارة نادى الرواد، والكابتن محمد على عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة المنظمة، والمحاسب أحمد حسن عضو مجلس إدارة نادى الرواد، والمدير التنفيذى للنادى الكابتن وجلال شحاتة، والمهندس طه شرف عضو الاتحاد، وعماد الهابط عضو الاتحاد، وحمدى حافظ مدير الاتحاد والكابتن على جمعة المدير الفنى لكرة السرعة بالنادى ومنتخب مصر وممثلى الفرق المصرية المختلفة وأعضاء النادى.

وفاز بالمركز الأول زوجى رجال اللاعب حازم ياسر نادى الرواد واللاعب عمر نجاح نادى الزهور، أما المركز الثانى فكان من نصيب اللاعب نبيل عادل أمام نادى هليوبوليس مع اللاعب محمد نجاح نادى الزهور، وفاز بالمركز الثالث محمد عماد من نادى الرواد مع اللاعب نادر صفا نادى الرواد، وفاز بالمركز الرابع اللاعب أحمد عصام عبد الحكم من نادى الرواد مع اللاعب محمود صفا من نادى الرواد.

أما الفريق النسائى ففازت اللاعبة رؤى الهلالى نادى هليو بوليس مع اللاعبة حبيبة الهلالى نادى الصيد بالمركز الاول، وفازت اللاعبة روضة طموم مع اللاعبة سلمى عبدالله بالمركز الثانى من نادى هليوبوليس، وفازت اللاعبة شيرين ناصر نادى مدينة نصر واللاعبة آية عيسى نادى المقاولون العرب بالمركز الثالث، وفازت بالمركز الرابع اللاعبة آية صابر واللاعبة مريم ناصر نادى الصيد.

وفى منافسات الزوجى المختلط فاز بالمركز الأول اللاعب عمر نجاح من نادى الزهور واللاعبة سلمى عبدالله من نادى هليوبوليس، وفاز بالمركز الثانى اللاعب حازم ياسر من نادى الرواد وسارة عبدالله من نادى هليوبوليس، وفاز بالمركز الثالث محمد نجاح من نادى الزهور ورؤى الهلالى نادى هليوبوليس، وفاز بالمركز الرابع نبيل عادل نادى هليوبوليس وآية عيسى نادى المقاولون العرب، وفاز بجائزة أقوى لاعب فردى لاعب نادى الرواد حازم ياسر.

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