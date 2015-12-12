وزير التموين من الإسكندرية: صادرات مصر تتراجع والحل اختراق أسواق جديدة

قال الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن صادرات مصر تتراجع فى الفترة الأخيرة، ولا سبيل إلا اختراق أسواق جديدة والتعامل معها بشكل مفتوح.

وأوضح "حنفى" فى لقائه مساء اليوم بأعضاء مجلس النواب بالإسكندرية، أن سبب تقدم أى دولة فى العالم هو وضع مرتبة العلم فى مقدمة أولوياتها بمفهومه الصحيح والقدرة على تطبيقه واستيعابه.

وشدد حنفى على ضرورة التكاتف والوقوف سوياً فى سبيل تقدم ونهضة مصر والابتعاد عن الوقوف فى مواجهات تحول دون ذلك والعمل لصالح الشعب المصرى وإنشاء مبادرات لصالح الوطن.

وقال حنفى، إن المواطن المصرى ظروفه المعيشية صعبة جدا، مشيراً إلى أن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى إجمالا 1 على 60، مما هو قائم فى دول أخرى ولابد من التركيز لاختراق هذا التحدى.

وأشار حنفى إلى أن الناتج الإجمالى ينتج بمعدل متواضع جدا ولا يمكن أن يحدث نمو إلا إذا الناتج المحلى يزداد 3 أضعاف، ولن يحدث ذلك إلا بنمو الاقتصاد العام والاقتصاد الخاص، مشيراً إلى أن مصر لها ميزة أساسية كبيرة جدا وهى موقعها الذى لم يستخدم حتى الآن سوى فى الكتب الدراسية.