قرعة اليورو| إيطاليا تصطدم ببلجيكا.. ومواجهات صعبة لإسبانيا.. وطريق سهل لفرنسا

أجريت مساء اليوم السبت، قرعة بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2016″، بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور مجموعة من نجوم الكرة الأوروبية.

وستضم البطولة 24 فريقا تم تقسيمهم إلى 6 مجموعات ستحتوي كل منها على 4 منتخبات.

وجاءت المجموعات الـ6 كالتالي :

المجموعة الأولى : فرنسا – ألبانيا – رومانيا – سويسرا

المجموعة الثانية : إنجلترا – ويلز – سلوفاكيا – روسيا

المجموعة الثالثة : ألمانيا – أيرلندا الشمالية – بولندا – أوكرانيا

المجموعة الرابعة : إسبانيا – تركيا – التشيك – كرواتيا

المجموعة الخامسة: بلجيكا – جمهورية أيرلندا – السويد – إيطاليا

المجموعة السادسة : البرتغال – أيسلندا – المجر – النمسا

وتختلف هذه البطولة عن غيرها، بتواجد 24 فريقا بدلا من 16، حيث يتأهل للدور الثاني أول وثاني من كل مجموعة بالإضافة لأحسن 4 ثوالث للمشاركة بدور الـ16.

ويمتلك أصحاب الصدارة بأول أربع مجموعات يمتلكون الأفضلية دون غيرهم، بملاقاة أفضل 4 ثوالث، بينما يلعب متصدرو المجموعتين الخامسة والسادسة مع أصحاب المركز الثاني.

وتنطلق البطولة في 10 يونيو القادم بفرنسا وتستمر لمدة شهر كامل، لتشهد 51 مباراة تشمل جميع المراحل من دور المجموعات وحتى المباراة النهائية المقامة على ملعب سانت دينيس.