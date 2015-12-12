إصابة 32 شخصا فى حادث تصادم بالفيوم وانتقال 12 سيارة إسعاف لنقل المصابين

أصيب 32 شخصًا فى حادث تصادم وقع بين سيارتى ميكروباص بطريق القاهرة- أسيوط الغربى، فى نطاق محافظة الفيوم مساء اليوم، بسبب سوء الأحوال الجوية، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى الواسطى المركزى للعلاج، وحُرِّرَ محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.إعلان - Ads إعلان - Ads
كان اللواء ناصر العبد، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من الدكتور سامح محمد، مدير إسعاف الفيوم، بورود بلاغ من الأهالى، بوقوع حادث تصادم بين سيارتى ميكروباص، بطريق القاهرة- أسيوط الغربى، بسبب سوء الأحوال الجوية، ما أدى إلى إصابة 32 شخصًا، وانتقلت 12 سيارة إسعاف بينها 6 من محافظة الفيوم، والباقى من بنى سويف، ومدينة 6 أكتوبر، ونقلت المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزى للعلاج.