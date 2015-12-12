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إصابة 32 شخصا فى حادث تصادم بالفيوم وانتقال 12 سيارة إسعاف لنقل المصابين

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إصابة 32 شخصا فى حادث تصادم بالفيوم وانتقال 12 سيارة إسعاف لنقل المصابين إصابة 32 شخصا فى حادث تصادم بالفيوم وانتقال 12 سيارة إسعاف لنقل المصابين
أصيب 32 شخصًا فى حادث تصادم وقع بين سيارتى ميكروباص بطريق القاهرة- أسيوط الغربى، فى نطاق محافظة الفيوم مساء اليوم، بسبب سوء الأحوال الجوية، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى الواسطى المركزى للعلاج، وحُرِّرَ محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

كان اللواء ناصر العبد، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من الدكتور سامح محمد، مدير إسعاف الفيوم، بورود بلاغ من الأهالى، بوقوع حادث تصادم بين سيارتى ميكروباص، بطريق القاهرة- أسيوط الغربى، بسبب سوء الأحوال الجوية، ما أدى إلى إصابة 32 شخصًا، وانتقلت 12 سيارة إسعاف بينها 6 من محافظة الفيوم، والباقى من بنى سويف، ومدينة 6 أكتوبر، ونقلت المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزى للعلاج.

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