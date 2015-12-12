هولاند يتصل بالرئيس السيسى لإطلاعه على صياغة اتفاق مكافحة "تغير المناخ"

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسى "فرانسوا هولاند".

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند أطلع الرئيس السيسى على آخر التطورات الجارية على صعيد صياغة الاتفاق الدولى الخاص بمكافحة ظاهرة تغير المناخ، مع اقتراب موعد انتهاء مؤتمر الدول الأطراف باِتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ.

وفى هذا السياق، أكد الرئيس السيسى على أهمية التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يأخذ بعين الاعتبار شواغل الدول الأفريقية، لا سيما أن إفريقيا تعد القارة الأقل فى الانبعاثات الحرارية، والأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ، مشدداً على أهمية أن يكفل الاتفاق المأمول توفير التمويل والتكنولوجيا اللازمين لمساعدة الدول الإفريقية على التحول نحو الاقتصاد النظيف، وزيادة الاعتماد على وسائل الطاقة المتجددة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاتصال تناول أيضاً سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة التى تشهد تنامياً ملحوظاً على كافة الأصعدة فى الآونة الأخيرة. كما تطرق الاتصال إلى آخر المستجدات على الساحة الإقليمية، ولاسيما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، والتوصل إلى حلول سياسية للأزمات التى تعانى منها بعض دول المنطقة.

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