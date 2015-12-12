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وزير الخارجية يغادر القاهرة للمشاركة فى اجتماع روما حول الملف الليبى

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وزير الخارجية يغادر القاهرة للمشاركة فى اجتماع روما حول الملف الليبى وزير الخارجية يغادر القاهرة للمشاركة فى اجتماع روما حول الملف الليبى
غادر مطار القاهرة الدولى اليوم السبت سامح شكرى وزير الخارجية متوجها إلى العاصمة الايطالية روما للمشاركة فى الاجتماع الدولى الذى دعت إليه إيطاليا حول ليبيا غدا الأحد، بحضور العديد من الأطراف الدولية والإقليمية المعنية بمتابعة الملف الليبى، وبحضور مبعوث الأمم المتحدة لليبيا "مارتن كوبلر" وممثلى الأطراف الليبية.

يبحث الاجتماع دعم وتشجيع الليبيين للتوصل إلى التوافق المطلوب حول الاتفاق السياسى وتشكيل حكومة الوفاق الوطنى، بالإضافة إلى الخطوات المطلوب اتخاذها من جانب المجتمع الدولى لدعم حكومة الوفاق الليبية بعد تشكيلها، وكيفية مواجهة الإرهاب فى ليبيا.

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