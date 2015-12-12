الأعلى للجامعات: قصر القبول بالجامعة العمالية على خريجى الدبلومات الفنية

قرر المجلس الأعلى للجامعات، قصر القبول بالجامعة العمالية على الحاصلين على الدبلومات الفنية فقط على أن يتم الحصول على دبلوم مهنى لمدة عامين.

وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعاً ظهر اليوم السبت، برئاسة الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبحضور الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، والدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى الأسبق، وذلك بمقر المجلس الأعلى للجامعات.

وفى بداية الجلسة أكد الدكتور أشرف الشيحى، خلال بيان، الانتهاء من انتخابات الاتحادات الطلابية بعد توقفها عدة سنوات، مشيرا إلى أهمية تفعيل الأنشطة الطلابية من خلال الاتحادات الطلابية، وأن يقوموا بممارسة الديمقراطية والقيادة فى حدود ونطاق احترام التقاليد والمبادئ المتعارف عليها بالمجتمع.

وأشار "الشيحى"، إلى أن زيارته لدولة كوت ديفوار ورئاسة مصر للجنة تطوير التعليم بأفريقيا الممولة من البنك الأفريقى للتنمية لمدة عامين، حيث أصبحت مصر مسئولة عن تطوير التعليم بكل الدول الأفريقية، مما يدلل على حاجة الدول الأفريقية لدعم مصر، مشيرا إلى أهمية الانفتاح على تلك الدول.

وأعلن الوزير، عقد اجتماع على مستوى وزراء التعليم العالى العرب فى الفترة 22 : 26 ديسمبر الجارى بالإسكندرية، حيث تتم مناقشة العديد من الملفات، مثل آليات الاعتراف بالشهادات الممنوحة من الدول العربية.

وأشار الوزير إلى زيارته لدولة الإمارات لحضور مؤتمر إعلان مؤشر المعرفة الثانى، الذى عقد تحت عنوان، قمة المعرفة 2015 الطريق إلى الابتكار، والذى يهدف إلى مناقشة الوضع المعرفى الراهن فى المنطقة العربية، وعلاقته بالتنمية والتحديات والآفاق المستقبلية لتطويره نحو إنشاء مجتمع واقتصاد المعرفة كحاضنة للتنمية البشرية المستدامة فى المنطقة العربية، مشيرا إلى مشاركة مجموعة متميزة من الأساتذة المصريين فى إعداد تلك الدراسات، حيث قاموا بعمل دراسات على التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمى والابتكار على مستوى الدول العربية.

وتابع الوزير، أنه تم الانتهاء من الرؤية المقترحة للتعليم المفتوح، والتى سيتم تطبيقها من العام القادم، وكذلك الانتهاء من الرؤية المقترحة، للتعليم الفنى والتكنولوجى فى مصر، مشيرا إلى الرؤية والتنظيم الجديد لإدارة الوافدين، من حيث القواعد المنظمة والمحاور التى تقوم عليها تلك الإدارة.

وأوضح الوزير أنه تم تشكيل لجنة من المجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالى والتخطيط والصحة والتضامن، من أجل إقرار كتاب السكان والبيئة وحقوق الإنسان، على طلبة الجامعات، حيث تم إقراره ضمن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ومن قبل جمعية الديموجرافيين المصريين، والذى سيساهم فى زيادة التوعية بالبيئة وحقوق الإنسان، وأن يساعد الفئة العمرية من 18 : 23 عاما على الإلمام بالقضايا الخاصة بالمجتمع، وأن يكون ذلك جزءا من المقرر الخاص بحقوق الإنسان.

ووافق المجلس على تعديل قواعد منح درجات الحافز الرياضى، على أن يتم قصرها على الطلبة الحاصلين على بطولات دولية أو أولمبية أو أفريقية أو عربية فقط، بحد أقصى 24 درجة بشرط ألا يتجاوز مجموع الطالب 100%، على أن يتم إلغاء الدرجات الخاصة بالبطولات على المستوى المحلى ويتم تعويضها بحوافز أخرى، مثل الإعفاء بنسبة 50% من المصروفات الدراسية، أو الإعفاء بنسبة 25% من مصروفات البرامج الجديدة المدفوعة الأجر، أو الإعفاء بنسبة 50% من مصروفات المدن الجامعية، على أن يتم استمرار تلك الحوافز بشرط استمرار تفوقه الرياضى.

وأكد الشيحى أهمية تفعيل مبادرة وزارة السياحة، وأن يتم تعميمها على جميع الجامعات، وأن يتم تحفيز الطلبة بهدف تشجيع السياحة الداخلية.

وقرر المجلس الأعلى للجامعات، مد فترة التعاقد الخاص بربط الجامعات المصرية وشبكة الجامعات المصرية بشبكة موحدة فائقة السرعة بخطوط ألياف ضوئية فيبر بنظام تشغيل mpls/vpn، وذلك لمدة 6 شهور، ووافق المجلس على مشاركة شبكة الجامعات المصرية فى الشبكة الإفريقية، والاستفادة من الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبى.

كما قرر المجلس إحالة موضوع تعاقد الهيئة الإنجليزية qs للتصنيف العالمى للجامعات المصرية من أجل تحسين تصنيف الجامعات، إلى رؤساء الجامعات، من أجل الدراسة والرد، ووافق المجلس على إنشاء كلية دار العلوم بجامعة أسوان، وتطبيق اللائحة الداخلية لكلية دار العلوم جامعة القاهرة، على كلية دار العلوم جامعة أسوان.

وقرر المجلس منح مدة أسبوع لرؤساء الجامعات لمناقشة مشروع قانون المجلس القومى للمؤهلات الطبية المهنية مع عمداء كليات الطب، ثم يتم إرسالها إلى وزارة الصحة، من أجل عرضه على الجهات المعنية.

واشترط المجلس تقديم الطلبة العائدين من جامعات دول ليبيا وسوريا واليمن إلى الجامعات الحكومية المصرية، تقديم شهادة تحركات من الجوازات، وأن تقوم اللجنة المشكلة لدراسة هذا الموضوع بوضع وتحديد القواعد المنظمة لعودة الطلبة من هذه الدول.

- وزير التعليم العالى: قصر درجات الحافز الرياضى على البطولات الدولية فقط

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