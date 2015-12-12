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الداخلية: أحبطنا دخول مركب محملة بطن حشيش لمصر وقضينا على الترامادول

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الداخلية: أحبطنا دخول مركب محملة بطن حشيش لمصر وقضينا على الترامادول الداخلية: أحبطنا دخول مركب محملة بطن حشيش لمصر وقضينا على الترامادول
قال اللواء أحمد الخولى مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حققنا نجاحات كبيرة خلال الأيام الماضية فى مكافحة المخدرات، وضبطنا مؤخراً مركبا فى عرض البحر المتوسط تحمل طنا من مادة الحشيش المخدرة كانت فى طريقها إلى .

وأضاف مساعد وزير الداخلية، ضرباتنا الأمنية لمواجهة أباطرة الكيف وتجار الصنف لم تتوقف، ونواجه عمليات جلب البانجو والحشيش والهيروين، وحققنا نجاحات كبيرة فى ضبط كميات كبيرة من الترامادول.

وتابع مدير مكافحة المخدرات، كافحنا دخول التراماول لمصر من المنطقة الغربية، وبدأنا سياسة خفض الطلب ، كما نحاول نوفر المستشفيات والمصحات الخاصة للمتعاطين، ونحث المدمنين للتوجه للعلاج،
>ونمد أيدينا للجميع لمساعدتهم للخروج من دائرة الإدمان.

وأردف اللواء أحمد الخولى، على هامش الجلسة الافتتاحية لمكافحة المخدرات، نجرى كشفا دوريا على السائقين الخاصين بالمدارس فى محاولات جادة منا لتقليص عدد السائقين المدمنين، حتى لا يعرضوا أولادنا للخطر.

وبدروه، قال الدكتور هشام رامى الأمين العام للصحة وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تدعمنا فى حملات التوعية لوقاية الشباب من الوقوع فى الإدمان، ونتعاون معاً فى العلاج من خطر الإدمان.

وأضاف الدكتور هشام رامى، هناك تراجع ملحوظ فى الإدمان بمصر، وجهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أدت إلى نقص المعروض خاصة من الترامادول، ونتيجة لذلك بدأ بعض الشباب يلجئون للعلاج لعدم توافر هذا العقار فى السوق.

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مصر 365

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