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محام الحسينى أبو ضيف: أسرة الشهيد تنتظر الإعدام كأقصى عقوبة لقتلة ابنهم

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محام الحسينى أبو ضيف: أسرة الشهيد تنتظر الإعدام كأقصى عقوبة لقتلة ابنهم محام الحسينى أبو ضيف: أسرة الشهيد تنتظر الإعدام كأقصى عقوبة لقتلة ابنهم
قال سالم أبو ضيف شقيق الشهيد الحسينى أبو ضيف، إن الدولة اعترفت الآن باستشهاد الحسينى وذلك بادراج اسمه ضمن شهداء الثورة، مضيفا أنه لابد من فتح التحقيقات مرة أخرى وإعادة المحاكمة بشكل جدى.

وأضاف أبو ضيف خلال كلمة له فى الوقفة التى نظمها عدد من الصحفيين لإحياء الذكرى الثالثة لاستشهاد الحسينى، أن أسرة الشهيد تنتظر القصاص العادل، خاصة بعد أن أكد تقرير الطب الشرعى أن شقيقه استشهد برصاص محرم دوليًا.

وأوضح محمد فاضل عضو هيئة الدفاع عن الشهيد الحسينى، إنه سيستمر فى تلك القضية للقصاص لحق الشهيد، مؤكدا أنه يحترم أحكام القضاء ولكنه يأمل فى إعادة المحاكمة أمام محكمة النقض حتى توقيع أقصى عقوبة على المتهمين بالإعدام.

واكد محمد فاضل، إنه سيتقدم ظهر غدا الأحد ببلاغ للنائب العام ضد كل من أشاع أكاذيب ضد الحسينى أبو ضيف، مضيفا أن الجميع يعرف أن مقتله مع سبق الإصرار والترصد.

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