"العجاتى": لجان البرلمان قد تصل لـ30 وأقترح استحداث لجنة للشئون الإفريقية

قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، إنه ستكون هناك منافسة شديدة بين لجان البرلمان، متوقعًا أن يصل عدد اللجان إلى 30، وأن لديه إلحاح وآخرين، لاستحداث لجنة للعلاقات والشئون الإفريقية مؤكّدًا أن الكثيرين سيوافقون عليها.

وأضاف العجاتى، فى حواره مع قناة "صوت الشعب" أنه سيجهّز كل القوانين لعرضها على رئيس البرلمان الجديد وهو صاحب القرار فيها. وبسؤاله عن ملامح رئيس البرلمان الجديد رد ضاحكًا: "لو عارف كنت قولتلك" مؤكدا أن الدستور أكد أن العضو المعين سيكون له نفس حقوق وواجبات زميله المنتخب، ما يعنى أنه من الممكن أن معينًا أو منتخباً حد سواء.

وأوضح وزير الدولة للشئون القانوينة ومجلس النواب، أن رئيس البرلمان كان يتم اختياره مسبقاً من قِبَل الحزب الوطنى المنحل، لكن الوضع اختلف حالياً، قائلاً: "أى واحد شايف فى نفسه الكفاءة يرشح نفسه وستكون هناك انتخابات ديمقراطية 100%.. كما أن الحصانة مقررة فى البرلمان لصالح المواطن والعضو وأن حصانة القضاء نفس حصانة النائب وفى حالة التلبس تتم المحاكمة"

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