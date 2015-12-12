لافروف: عودة الرحلات مع مصر بعد زيادة مستوى الأمن فى المطارات

أكد وزير الخارجية الروسية سيرجى لافروف أن السلطات المختصة فى روسيا ومصر تعمل معا لزيادة مستوى الأمن فى المطارات المصرية، وبعد الانتهاء من هذا العمل سيتم وضع سؤال حول استئناف الرحلات الجوية.

وأوضح لافروف، فى حوار مع وكالة "ريا نوفوستى" الروسية للأنباء، أن السلطات المختصة فى روسيا ومصر يعملون معا على تنفيذ التدابير الرامية إلى تحسين مستوى الأمن فى المطارات التى تتواجد فى القاهرة والغردقة وشرم الشيخ، وبعد التعاون وإطلاق آليات مناسبة يمكن استئناف الرحلات الجوية بين البلدين.. كما أشار إلى أن السلطات المصرية أعربت عن استعدادها للتعاون التام فى هذا الاتجاه.