كرات ثلج وأمطار رعدية بالإسكندرية واستمرار موجة الطقس السيئ بالمحافظة

شهدت محافظة الإسكندرية، منذ قليل، هطول أمطار الرعدية الغزيرة، وتساقط كرات صغيرة من الثلج على مختلف الأحياء، يصاحبها انخفاض فى درجات الحرارة، وزيادة فى الرياح نتيجة موجة جديدة من الطقس السيئ التى تضرب البلاد منذ أمس.

من جهه أخرى شهد كورنيش الإسكندرية والطرق الرئيسية ارتباك مرورى، وسط توقعات بازدياد حدة الموجة وفق تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

فى نفس السياق أكد مصدر مسؤل بميناء الإسكندرية، استمرار العمل بميناء الإسكندرية والدخيلة بشكل طبيعى لحركة السفن.

كانت الإسكندرية قد شهدت انخفاض فى درجات الحرارة وهطول الأمطار الخفيفة والمتوسطة منذ صباح أمس.

- بالفيديو والصور.. موجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة تضرب القاهرة الكبرى والمحافظات.. الأرصاد: ستستمر حتى الغد ويصاحبها رياح مثيرة للأتربة.. سيول على البحر الأحمر وسيناء.. والاستقرار يبدأ الثلاثاء

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