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بشرى للملايين.. إنتاج أنواع من الأرز الأبيض منخفض الكربوهيدرات يناسب مرضى السكر

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بشرى للملايين.. إنتاج أنواع من الأرز الأبيض منخفض الكربوهيدرات يناسب مرضى السكر بشرى للملايين.. إنتاج أنواع من الأرز الأبيض منخفض الكربوهيدرات يناسب مرضى السكر
يعانى الملايين على مستوى العالم من الإصابة بمرض السكر، وعلى الرغم من خطورته إلا أن تنظيم الطعام يعد وسيلة مهمة ومن الشائع أن تناول الأرز يمثل خطرًا على مرضى السكر، لكن الدراسات أثبتت عكس ذلك.

ووفقًا للموقع الإلكترونى The times of india فإن الأرز ليس الأكثر خطرًا على مرضى السكر، حيث أجريت مجموعة من الأبحاث على تأثير الأطعمة على مستويات السكر فى الدم، ووجد الباحثون أن الأرز الأبيض ليس خطرًا على مرضى السكر، وأنه يمكن أن يكون جزءًا من نظام غذائى صحى فى حالة تناوله بكميات متوسطة.

حسب التقرير وجد أن الأرز، يكون مثمرًا لمرضى السكر، ولكن استهلاك الكثير من الأرز الأبيض يمكن أن يمثلاً ضررًا على مرضى السكر.

وطبقًا لفريق من الباحثين من جامعة انديرا غاندى، بقيادة البروفسيور جيريش بقسم النباتات الجزيئية والتكنولوجيا الحيوية تم تحديد مجموعة متنوعة من الأرز المنخفض الكربوهيدرات والذى من المتوقع أن يتم إنتاجه الشهر المقبل، ليكون منخفض الكربوهيدرات ومناسبًا لمرضى السكر.

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