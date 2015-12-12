الزهار: حماس تسعى لاستعادة العلاقة مع إيران ولم نكن ضمن تحالفات المنطقة

وجه عضو المكتب السياسى لحركة حماس، محمود الزهار، نداء لإيران يدعوها فيه لاستعادة علاقتها بالحركة التى تحتفى بذكرى انطلاقتها السنوية الثامنة والعشرين.

وقال الزهار فى تصريحات لوكالة فارس الإيرانية: "ندعو الأشقاء فى إيران أن يمهدوا السبل لاستعادة علاقتها مع قوى المقاومة الفلسطينية، وتحديدًا مع حركة حماس".

وشدد على أن حماس تسعى لاستعادة العلاقة مع إيران وتطويرها، منوهًا إلى أن الحركة لم تكن ضمن التحالفات التى طرأت فى أى نزاع أو أزمة بالمنطقة.

ولفت الزهار إلى أن هذه الدعوة ليست مرتهنة بحدث كالانتفاضة مثلًا، مؤكدًا على عمق العلاقة التي تربط الشعب الفلسطينى بالشعب الإيرانى.

ووجه القيادى البارز فى حركة حماس، دعوة لعناصر الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية جاء فيها: "من ينتمى لشعبه ولوطنه ولمقدساته المنتهكة، فليستخدم السلاح الذى بين يديه ويشارك فى المواجهة المشتعلة بالضفة والقدس".